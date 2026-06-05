Убит Джеймс Хэнди, актёр из «Джуманджи»

В США зарезали актёра Джеймса Хэнди. Фото: кадр из фильма.

В США убит актёр Джеймс Хенди. Его нашли с ножевыми ранениями и без сознания в лос-анджелесском районе Тарзана после того, как в полицию позвонил человек и признался в убийстве. Актёр умер в больнице, информирует издание Los Angeles Times.

Джеймсу Хэнди был 81 год. Обвинение в убийстве полиция предъявила 44-летнему Майклу Гледхиллу, мать которого состояла в отношениях с актёром.

Джеймс Хэнди известен по ролям в фильмах «Джуманджи», «К-9: Собачья работа», «Топ Ган: Мэверик» и других.

Ранее сообщалось, что умер Оуэн Рис Дэвис, валлийский актер и звезда сериала «Твин Пикс». Ему было 44 года. О внезапной смерти артиста сообщил его брат Родри в социальных сетях.

Также сообщалось, что умер Вадим Александров, заслуженный артист России. Актер сериалов «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки» скончался 8 мая на 88-м году жиизни.

Напомним, умер актер Рамиль Мубинов. Звезда сериалов «Реальные пацаны» и «Мажор» ушел из жизни в возрасте 40 лет.