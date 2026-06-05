Хинштейн: ВСУ предприняли атаку на Курскую область, погиб один человек Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Боевики Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать территорию Курской области. В результате атаки погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Как отметил глава региона, удар пришелся на деревню Лещиновка Глушковского района. Снаряд попал в частный жилой дом. В результате обстрела погиб один человек.

Вечером 1 июня украинские беспилотники атаковали российское приграничье. В результате вражеского удара по гражданскому автомобилю погиб житель Курской области. Мужчине было 53 года.

А накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым ночью 4 июня подвергся массированной атаке с воздуха. Беспилотники нанесли ряд ударов по Симферополю. После террористической атаки ВСУ погибли три человека. Еще семь жителей Симферополя пострадали.

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