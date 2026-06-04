Глава Крыма сообщил о трех погибших из-за ударов ВСУ: беспилотники ночью атаковали Симферополь

Три человека погибли и семь пострадали после атаки ВСУ на Симферополь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Крым ночью 4 июня подвергся массированной атаке с воздуха. Беспилотники нанесли ряд ударов по Симферополю. После террористической атаки ВСУ погибли три человека. Еще семь жителей Симферополя пострадали. Такие данные привел глава Крыма Сергей Аксенов на канале в "Макс".

По его сведениям, удары нанесены по нежилым объектам. Глава региона уточнил, что число погибших и пострадавших - предварительное. На места ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Сергей Аксенов.

Он уведомил, что местные власти окажут помощь и поддержку семьям погибших и получившим ранения. Глава Крыма также призвал жителей и гостей региона доверять официальным источникам информации.

Беспилотники также нанесли удары по Запорожской области. Вчера, 3 июня, при атаке ВСУ погибли два человека. Еще шесть мирных граждан получили ранения. Беспилотники совершили массированную атаку на Мелитополь и Мелитопольский муниципальный округ. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Несколько дронов уничтожены на подлете к городу и непосредственно над Мелитополем. Погибшие находились в автомобиле. Машина в момент удара БПЛА перемещалась по трассе.

Между тем количество погибших в результате атаки дрона на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике увеличилось до восьми человек. По данным властей региона, в больнице скончался еще один житель. Общее количество пострадавших составило 11 человек. Все они находились внутри автобуса. Он следовал по маршруту "Москва - Симферополь" от Подольска.

Белгородская область также в очередной раз подверглась ударам со стороны боевиков ВСУ. В результате погиб мирный житель. Удары украинских дронов зафиксировали вечером в среду, 3 июня. Тогда на всей территории региона действовала воздушная тревога. ВСУ при помощи FPV-дрона атаковали населенный пункт Козинка в Грайворонском округе. Оттуда поступили сведения о погибшем. Информации о других жертвах киевского режима, к счастью, нет.