Семьи солдат из теробороны ВСУ добиваются от командиров вывода их из окружения Фото: REUTERS.

Семьи солдат из 101-й бригады теробороны ВСУ требуют от командиров вывести их родных из окружения под Сумами. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

Боевики ВСУ, отмечает собеседник агентства, сейчас фактически находятся в окружении российских войск без обеспечения. И теперь для боевиков ВСУ сложилась критическая ситуация - их логистика полностью уничтожена.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины стянули к селу Великая Рыбица в Сумской области дополнительные отряды 225-го отдельного штурмового полка. В народе это подразделение получило мрачное прозвище «полк смерти» из-за огромных потерь среди личного состава.

Накануне сообщалось, что казаки бригады имени Платова активно продвигаются на славянско-краматорском направлении спецоперации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина в заложниках у хамоватого графомана: военкор Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского президенту Путину