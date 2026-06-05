«Чувствуем себя уверенно»: Путин объяснил, зачем нужно охлаждение экономики

Путин: Россия сознательно пошла на охлаждение экономики ради ее здоровья Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны сознательно пошли на охлаждение экономики, чтобы сохранить ее здоровье. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМФЭ).

Путин отметил, что можно говорить о переохлаждении или о том, что не все сделано в этом направлении, но это «осознанные шаги». Российские власти, подчеркнул он, «борются за здоровье экономики». Президент обратил внимание на низкий уровень государственного долга России — 15,6 процента — в отличие от Франции, где он превышает 100 процентов ВВП.

«Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», — резюмировал он.

На полях ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня, президент России накануне с иронией процитировал американского писателя Марка Твена, оценивая ситуацию в российской экономике. Комментируя прогнозы Запада о якобы ее скором крахе, глава государства сказал, что «слухи о моей смерти сильно преувеличены». Путин также отметил, что за последние три года российская экономика выросла на 10%. Этот рост, отдельно подчеркнул президент, происходит на фоне беспрецедентных санкций, вводимых Западом.