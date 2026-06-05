МАГАТЭ заявило о введении на ЗАЭС режима прекращения огня для проведения ремонта Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Рядом с ЗАЭС введен локальный режим прекращения огня для ремонта ЛЭП. Об этом говорится в официальном заявлении агентства, опубликованном в соцсети Х.

В документе отмечается, что режим прекращения огня позволит провести критически важный ремонт линий электропередачи для предотвращения угрозы ядерной аварии.

30 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по машинному залу на Запорожской атомной электростанции всего в нескольких метрах от реактора АЭС. А 4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 20 раз ударили беспилотниками по территории тепловой электростанции с критически важными объектами Запорожской АЭС. На атакованной территории тепловой станции на данный момент обеспечивается работа линии электропередачи ЗАЭС.