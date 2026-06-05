Макрон придумал, как добиться расположения Трампа: хочет переплюнуть прием у короля Великобритании Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп приедет в Париж перед саммитом G7. Сейчас французский лидер Эммануэль Макрон озабочен тем, как поразить лидера Белого дома. Издание Politico пишет, что Макрон задумал переплюнуть прием у короля Великобритании.

Отмечается, что президент Франции заметил, как Трампу понравилось гулять по Виндзорскому замку. Именно поэтому он предложит лидеру США по приезде пройти по Версалю, устроит камерный вечер с присутствием лидеров европейских стран. А также главной темой приема Макрон выбрал то, что действительно нравится Трампу — «проблема влияния Китая на мир». Ну и в конце не исключено, что Макрон и Трамп сыграют в гольф.

Ранее KP.RU сообщил, что в прошлом отношения Макрона и Трампа оставляли желать лучшего. В частности, лидер Франции даже шантажировал главу Белого дома из-за нечестных публикаций в адрес Бриджит Макрон.