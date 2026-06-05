Вице-премьер Новак: экономика РФ находится в периоде управляемого охлаждения Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), что российская экономика сейчас переживает период так называемого управляемого охлаждения. Это состояние пришло на смену бурному росту, который страна демонстрировала последние несколько лет, поделился он на деловом завтраке на ПМЭФ.

Новак пояснил, что сейчас экономика функционирует в особом режиме, который власти обозначили как управляемое охлаждение. По его словам, это закономерный этап после долгого периода активного подъема.

Накануне эту же тему затронул президент страны Владимир Путин в беседе с руководителями международных информагентств. Глава государства подчеркнул, что власти сознательно пошли на охлаждение экономики, чтобы сохранить ее здоровье.

Путин допустил, что некоторые могут говорить о переохлаждении или указывать на недочеты в этом процессе, но назвал эти шаги абсолютно осознанными. Президент отметил, что главная цель кабмина — бороться за здоровье экономики, а не просто за громкие показатели роста.