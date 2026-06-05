Греф заявил об исчерпании инерционных факторов экономического роста России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что традиционные, или инерционные, факторы экономического роста России подходят к исчерпанию. По его словам, стране нужна новая модель роста.

Грец отметил, что безработица находится на исторических минимумах, загрузка производственных мощностей — на высоком уровне, а производительность труда пока не растет темпами, которые могли бы компенсировать эти факторы. В связи с этим, по словам главы Сбербанка, встает вопрос о том, какой может быть будущая модель экономического роста и что должно сделать правительство для ее реализации.

Накануне президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня, отметил, что за последние три года российская экономика выросла на 10%. Этот рост, отдельно подчеркнул глава государства, происходит на фоне беспрецедентных санкций, вводимых Западом.