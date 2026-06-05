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НовостиЭкономика5 июня 2026 6:31

Греф заявил об исчерпании инерционных факторов экономического роста России

Греф отметил, что России нужна новая модель экономического роста
Мария СПИРИДОНОВА
Греф заявил об исчерпании инерционных факторов экономического роста России

Греф заявил об исчерпании инерционных факторов экономического роста России

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что традиционные, или инерционные, факторы экономического роста России подходят к исчерпанию. По его словам, стране нужна новая модель роста.

Грец отметил, что безработица находится на исторических минимумах, загрузка производственных мощностей — на высоком уровне, а производительность труда пока не растет темпами, которые могли бы компенсировать эти факторы. В связи с этим, по словам главы Сбербанка, встает вопрос о том, какой может быть будущая модель экономического роста и что должно сделать правительство для ее реализации.

Накануне президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня, отметил, что за последние три года российская экономика выросла на 10%. Этот рост, отдельно подчеркнул глава государства, происходит на фоне беспрецедентных санкций, вводимых Западом.