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НовостиВ мире5 июня 2026 7:17

Euroclear просит приостановить взыскание с него 200 млрд евро в пользу ЦБ России

Euroclear хочет добиться разъяснения методов взыскания 200 млрд евро в пользу Банка России
Семен ЗИМИН
Euroclear просит приостановить взыскание с него 200 млрд евро в пользу ЦБ России Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Euroclear просит приостановить взыскание с него 200 млрд евро в пользу ЦБ России Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Бельгийский депозитарий Euroclear официально попросил московский арбитражный суд временно остановить процедуру взыскания с него около 200 миллиардов евро. Эти деньги, по решению суда, должны перейти в пользу Банка России. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившееся с судебными материалами.

Известно, что ходатайство о приостановке исполнительного производства поступило в суд 4 июня. Параллельно финансовая структура подала еще одно заявление — о разъяснении того, как именно должен исполняться принятый судебный акт. На данный момент эти обращения ответчика еще не рассмотрены инстанцией.

Ранее Арбитражный суд Москвы полностью встал на сторону Центробанка. Судьи постановили взыскать с Euroclear убытки сразу в семи валютах, общая сумма которых приблизилась к 200 миллиардам евро.

Спустя всего 11 дней, суд по запросу российского регулятора принял решение обратить свои требования к немедленному исполнению. Уже 2 июня судебная инстанция выдала Банку России исполнительный лист, который позволяет начать принудительное взыскание средств.