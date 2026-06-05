В Кремле рассказали о возможном телефонном разговоре Путина и Макрона Фото: REUTERS.

Телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном пока не планируют. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В планах телефонного разговора (Путина и Макрона — прим. ред.) нет. Путин сказал, что любой желающий может ему позвонить», — резюмировал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Песков подчеркнул, что президент Франции продолжает заявлять о намерении поговорить с Путиным, но звонка пока не было. В МИД РФ отметили, что если европейцы хотят начать переговорный процесс, то знают, что для этого нужно. А пока действия политиков ЕС непоследовательны: они то говорят о диалоге, то вводят новые санкции. Президент РФ Владимир Путин еще раз напомнил, что это не Россия закрылась от ЕС, а Брюссель разорвал отношения.

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