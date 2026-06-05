В МИД РФ рассказали, что нужно делать европейцам, если они хотят переговоров с РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Европейцы знают, куда обратиться для переговоров с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Если они хотят выйти на переговоры с нами, они должны взять и выйти. Они знают, с кем связываться, куда звонить. Мы от переговоров не уходим", — рассказал Галузин на полях ПМЭФ.

Нужно отметить, что политики стран ЕС уже не первый раз говорят о том, что с Россией нужно налаживать отношения, но сами не делают никаких шагов к этому. Также недавно президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание в ближайшее время ппоговорить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону.

Президент РФ Владимир Путин, выступая перед главами иностранных СМИ на ПМЭФ, напомнил, что это не Россия закрылась от Европы, а Брюссель разорвал все связи.

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