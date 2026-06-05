МИД России указал на противоречие в поведении США: «Мы видим нагнетание давления» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

США готовят новые санкции против России, что противоречит заявлениям Штатов о сотрудничестве после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат указал на противоречия в поведении американцев. Отмечается, что сейчас происходит нагнетание санкционного давления, но Белый дом транслирует надежду на скорое восстановление отношений с РФ. Галузин сообщил, что палата представителей США ранее одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ.

«Пока мы видим нагнетание санкционного давления, уже собственно в исполнении администрации (президента США Дональда — прим. ред.) Трампа, а не просто продолжение санкций, введенных администрацией (экс-президента США Джо — прим. ред.) Байдена», — отметил Галузин в разговоре с изданием РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщил, что США раскрыли истинное отношение Штатов к России. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что РФ — настоящий вызов для Вашингтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина в заложниках у хамоватого графомана: военкор Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского президенту Путину