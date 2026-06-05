Владимир Путин получил «открытое письмо» Зеленского: подробности Фото: REUTERS.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об «открытом письме», написанном главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На тему обращения украинского политика представитель Кремля высказался в пятницу, 5 июня. Тогда Песков подчеркнул, что российскому лидеру действительно доложили о письме. При этом какие-либо подробности не раскрываются. В частности, не уточняется, как РФ будет реагировать на такие действия со стороны Киева.

Немногим ранее Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом этим летом. Он отметил, что шансы на подобное - 50 на 50. При этом каких-либо деталей представитель Кремля также не раскрыл.

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