Стало известно, кто будет модератором пленарного заседания на ПМЭФ с участием Путина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Журналистка India Today Гита Мохан будет модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал RT.

«Модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина станет журналистка India Today Гита Мохан», — отмечается на сайте телеканала.

Мохан и Анджане Ом Кашьяп взяли интервью у Путина в декабре 2025 года перед его визитом в Индию. Мохан назвала беседу великолепной.

Напомним, пленарное заседание ПМЭФ пройдет в пятницу. Путин выступит с речью, посвященной экономическим и политическим вопросам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с прессой. Отмечается, что Путин должен выступить в пятницу, 5 июня, в 15:00.