Лихачев: тема атак ВСУ на ЗАЭС станет основной на консультациях в Калининграде Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ежедневные интенсивные удары Вооруженных сил Украины создают реальную, а не виртуальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы. Об этом он сообщил по итогам разговора с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 4 июня.

Главной темой беседы стала запредельно тяжелая ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Лихачев также сообщил, что 10 июля в Калининграде состоятся консультации, на которых основными темами станут вопросы европейской ядерной безопасности, а также атаки ВСУ на ЗАЭС и город Энергодар.

«Этот вопрос станет основным на предстоящих межведомственных консультациях в Калининграде, которые состоятся 10 июля», — сказал Лихачев.

Накануне ВСУ более 20 раз ударили беспилотниками по территории тепловой электростанции с критически важными объектами ЗАЭС.