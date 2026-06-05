Захарова: США и Британия не способны выдержать ни одной санкции Фото: МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявила, что Великобритания или Соединенные Штаты не выдержат ни одной серьезной санкции.

«Сколько санкций выдержит Британия? Ни одной. Не то что 100 не выдержит или тысячи. Ни одной. Сколько санкций выдержат Соединенные Штаты Америки? Ни одной. Малейшие колебания внутренние — экономические, политические — это уже вызов», — уточнила представитель МИД.

При этом Россия, в отличие от Запада, выработала механизм защиты от внешних ударов. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что РФ использует Фонд национального благосостояния (ФНБ) как своеобразное «противоядие» в случае кризиса.

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