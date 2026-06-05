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НовостиПолитика5 июня 2026 8:48

«Вызывает удивление»: в России прокомментировали вмешательство Запада в вопросы Южного Кавказа

СБ РФ: Россия удивлена попытками США и ЕС вмешиваться в дела на Южном Кавказе
Мария СПИРИДОНОВА
СБ РФ: Россия удивлена попытками США и ЕС вмешиваться в дела на Южном Кавказе

СБ РФ: Россия удивлена попытками США и ЕС вмешиваться в дела на Южном Кавказе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Россия удивлена попытками Евросоюза (ЕС) и США вмешаться в решение региональных вопросов безопасности на Южном Кавказе.

Выступая на сессии «Платформа «3+3»: общие вызовы и стратегическое партнёрство», Шевцов отметил, что удивление вызывает вмешательство в региональные вопросы стран и организаций, которые не являются региональными. Он подчеркнул, что все участники платформы «3+3» признают давно назревшую необходимость решения региональных проблем в сфере безопасности, но региональным проблемам нужны региональные решения.

Как писал KP.RU, ранее заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масюк заявил, что Москва заинтересована в сохранении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе. Дипломат подчеркнул, что крайне важно не допустить превращения региона в арену открытого политического противостояния.