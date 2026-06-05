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НовостиПолитика5 июня 2026 8:55

Песков: у Трампа и его команды есть искреннее желание мира на Украине

Кремль продолжает надеяться, что Штаты нацелены на урегулирование конфликта
Людмила МИТРОХИНА
Песков: у Трампа и его команды есть искреннее желание мира на Украине

Песков: у Трампа и его команды есть искреннее желание мира на Украине

Фото: REUTERS.

США отчасти продолжают начатую при экс-лидере Белого дома Джо Байдене тенденцию втягивания в украинский конфликт. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Несмотря на существенные противоречия в заявлениях, важны конкретные дела. И по конкретным делам мы видим действительно искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ в разговоре с прессой.

Кремль продолжает надеяться, что США нацелены на урегулирование конфликта на Украине. Песков заметил, что РФ высоко ценит миссию добрых услуг США по разрешению ситуации в Незалежной. Со словами благодарности также ранее выступал президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.