Песков: у Трампа и его команды есть искреннее желание мира на Украине Фото: REUTERS.

США отчасти продолжают начатую при экс-лидере Белого дома Джо Байдене тенденцию втягивания в украинский конфликт. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Несмотря на существенные противоречия в заявлениях, важны конкретные дела. И по конкретным делам мы видим действительно искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ в разговоре с прессой.

Кремль продолжает надеяться, что США нацелены на урегулирование конфликта на Украине. Песков заметил, что РФ высоко ценит миссию добрых услуг США по разрешению ситуации в Незалежной. Со словами благодарности также ранее выступал президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.