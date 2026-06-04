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НовостиПолитика4 июня 2026 18:20

Путин заявил, что Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине

Путин заявил, что конфликт на Украине — локальный, несмотря на попытке Европы его глобализировать
Семен ЗИМИН
Путин заявил, что Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине

Путин заявил, что Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что американский лидер Дональд Трамп действительно хочет добиться мира на Украине.

«Я уже говорил, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине. Со стороны кажутся некоторые вещи несложными. А когда влезаешь в проблему — много неизвестных», — уточнил глава государства.

Путин отметил, что, помимо украинского кризиса, остро стоит вопрос урегулирования ситуации на иранском направлении. Он пояснил, что нынешняя администрация США вынуждена отвлекаться на разные внешнеполитические задачи. При этом российский президент подчеркнул, что кризис на Украине является прежде всего локальным, хотя европейские государства пытаются придать ему глобальный характер.

При этом Владимир Путин добавил, что соглашение с Украиной стало бы документом исторического масштаба и Россия обязательно найдет тех, кто подпишет соглашение.

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