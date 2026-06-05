Галузин: РФ готова к урегулированию на Украине на основании Анкориджа. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация придерживается готовности к урегулированию украинского конфликта на основании договоренностей в Анкоридже. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, выступая на ПМЭФ.

При этом высокопоставленный дипломат призвал принудить режим Владимира Зеленского к миру.

«От него исходят лишь волны террора», - напомнил Галузин.

Ранее Галузин отметил, что США готовят новые санкции против России, что противоречит заявлениям Штатов о сотрудничестве после урегулирования конфликта на Украине.

До этого сайт KP.RU сообщил, что США раскрыли истинное отношение Штатов к России. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что РФ — настоящий вызов для Вашингтона.