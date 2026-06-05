Лихачев поговорил по телефону с главой МАГАТЭ Гросси, фото: Михаил Метцель/ТАСС

Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома», заявил, что в четверг 4 июня поговорил по телефону с Рафаэлем Гросси, руководителем МАГАТЭ. В ходе беседы они рассмотрели ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара.

«4 июня я повторно созвонился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Состоявшийся разговор стал продолжением нашей дискуссии, которую мы начали в понедельник. Главной темой разговора с господином Гросси, к сожалению, стала запредельно тяжелая ситуация, складывающаяся вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре», - цитирует Лихачева пресс-служба госкорпорации.

В понедельник Лихачев и Гросси уже обсуждали по телефону вопросы безопасности Запорожской АЭС на фоне резкого увеличения числа ударов со стороны ВСУ. Однако ситуация требует регулярных консультаций.

Ранее KP.RU сообщил, что в результате атак украинских нацистов Энергодар оказался полностью обесточен, что создает дополнительные риски для ЗАЭС, особенно на фоне целенаправленных ударов по энергоблоку.