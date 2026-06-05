Минобороны: за неделю ВС РФ освободили Тихоновку и Комсомольское

За неделю ВС РФ освободили Тихоновку и Комсомольское Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военнослужащие за неделю освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пятницу 5 июня в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили Тихоновку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Восток» в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Комсомольское в Запорожской области.

С марта по май 2026 года российские войска освободили 63 населенных пункта в зоне СВО. 21 населенный пункт был освобожден в Харьковской области, 19 — в ДНР, 14 — в Сумской области, шесть — в Запорожской и три — в Днепропетровской.

Как писал KP.RU , 2 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военные атаковали предприятия военной промышленности в пяти регионах Украины и в Киеве, а также в Запорожской области.