Ветеринар предупредила об опасной рассаде для домашних животных: список растений

Угрозу несут не только сами растения, но и почва. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владельцы животных часто выращивают рассаду дома, не подозревая, что некоторые растения могут быть опасны для питомцев. Ветеринарный врач Елена Фроленко рассказала, что особую осторожность стоит соблюдать хозяевам кошек и собак, которые любят копаться в земле и пробовать растения на вкус. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Опасность могут представлять грунт, удобрения, стимуляторы роста, плесень в почве и даже небольшие декоративные элементы. Кроме того, некоторые популярные растения токсичны для питомцев», – предупредила Фроленко.

По словам специалиста, наиболее опасны для животных рассада томатов, лука, чеснока и острого перца. Например, листья и стебли томатов содержат соланин, который может вызвать расстройство пищеварения, слабость и нарушение координации. Опасность также представляют некоторые комнатные цветы, зелень и авокадо.

Эксперт отметила, что угрозу несут не только сами растения, но и почва. Кошки нередко используют контейнеры с рассадой как лоток, а собаки могут есть землю из любопытства. При этом в грунте часто содержатся удобрения и другие вещества, которые вредны для животных.

Ранее ветеринар Наталья Зуева предупредила, что чрезмерная любовь к кошкам может обернуться для них проблемами со здоровьем. Частые объятия и постоянное удерживание питомца на руках нередко вызывают у животных тревогу.