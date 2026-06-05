Галузин: Россия хорошо знает о тактике Киева бить по гражданским объектам Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Москва осведомлена о тактике киевского режима, который целенаправленно атакует гражданские суда и объекты.

«Мы хорошо знаем, кто с помощью дронов - и воздушных, и морских - атакует мирные гражданские суда в акватории Черного моря, в акватории Средиземного моря. Это, так сказать, известная страна. Вернее, режим, узурпировавший власть в этой стране, режим нацистский, опасный, собственно говоря, для всех», - заявил Галузин на полях ПМЭФ.

Это заявление было сделано в контексте недавнего нападения боевиков в Азовском море, где в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на два грузовых судна погибли пять граждан Азербайджана.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские боевики сожгли беспилотником пассажирский автобус в ДНР, в котором находились граждане России и Польши. Теракт произошел в Енакиево.