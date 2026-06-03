Поляки в сожженном ВСУ автобусе, отказ BBC освещать теракт в ДНР и важные встречи на ПМЭФ: главные события 3 июня

В атакованном Украиной автобусе в Енакиево находились пассажиры из Польши, фото: штаб обороны ДНР

3 июня украинские нацисты совершили очередной кровавый теракт - ударили беспилотником по рейсовому автобусу, полному пассажиров. Автобус направлялся из Москвы в Симферополь и, проезжая по территории Донецкой Народной Республики, попал под атаку БПЛА. Погибли семь человек, 11 ранены. Позже стало известно, что среди пассажиров были граждане Польши.

«Они (пострадавшие пассажиры) неохотно разговаривают из-за своего состояния, после такого стресса. Они на седативной терапии», - говорит главврач городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко.

В атакованном ВСУ автобусе в Енакиево находились жители разных регионов России, направлявшиеся в Крым. МЧС собирает информацию на месте, но точное количество пассажиров и города, откуда они выезжали, пока не установлены.

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