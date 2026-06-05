Еще 4 морских дрона заметили около румынского порта после взрыва

Фото: соцсети Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Румынии

В прибрежной зоне румынской Констанцы обнаружены еще четыре морских беспилотных аппарата со взрывчаткой. Об этом 5 июня сообщают источники Digi24.

До этого в порту Констанцы на причале 77-78 произошел взрыв морского дрона. Как сообщил командир Санду Матею в интервью изданию, это был беспилотник типа «Магура», который используется украинской армией.

29 мая дрон упал на жилой дом в городе Галац, расположенном на востоке Румынии у границы с Украиной. В результате инцидента пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в якобы угрозе региональной безопасности. Как писал KP.RU, ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал безосновательными обвинения в адрес Москвы из-за дронов, обнаруженных в Румынии. По его словам, это проявление примитивной русофобии.