Умерла Валентина Игнатьева, актриса из фильма «Бархатный сезон»

Умерла Валентина Игнатьева, известная советская и российская актриса, певица и педагог. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Умерла Валентина Игнатьева, известная советская и российская актриса, певица и педагог. Ей было 77 лет. О смерти актрисы рассказал «Российской газете» ее сын.

В 1970-е годы Валентина Васильевна была солисткой оркестра под руководством Леонида Утесова, а позже — популярного ансамбля «Веселые ребята». Играла в театре-студии Геннадия Юденича, позже — в Московском драматическом театре «Модернъ», а в 2000-х — в театре «У Никитских ворот». Преподавала в Московском государственном университете культуры и искусств.

Песни в ее исполнении звучали в фильмах и мультфильмах, среди которых «Дни хирурга Мишкина», «Маленькие трагедии», «Очень синяя борода», «Фронт в тылу врага», «Сказка о Звездном мальчике» и других. Актриса сыграла одну из главных ролей в советско-швейцарской военной драме «Бархатный сезон», снималась в сериалах.

Прощание с Валентиной Игнатьевой пройдет 7 июня в 12:00 в храме Святой Троицы на Мосфильмовской, 18а. Актриса будет похоронена на Ястребковском кладбище.

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