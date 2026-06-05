Песков: Россия не склонна излишне очаровываться США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не склонна излишне очаровываться США и "носить розовые очки". В первую очередь, по его словам, нужно очаровываться своими национальными интересами. Соответствующее заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков отметил, что экс-президент США Джо Байден опосредованно втянул Вашингтон в конфликт на Украине, и отчасти эта тенденция поведения Штатов продолжается. При этом, подчеркнул представитель Кремля, несмотря на противоречия в заявлениях, важны конкретные дела. А они показывают, что нынешний президент США Дональд Трамп и члены его команды хотят помочь в разрешении конфликта.

Как писал KP.RU, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа не намерена терять рычаги влияния на нацистский киевский режим. По словам министра, Европа не поддержит никакое урегулирование, которое выведет из-под ее контроля режим Зеленского.