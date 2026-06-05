Песков рассказал, чем занимается Путин в преддверии дискуссии на ПМЭФ

Песков: Путин заканчивает подготовку к дискуссии на пленарной сессии ПМЭФ Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем занимается Владимир Путин перед началом пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме 5 июня. По словам представителя Кремля, российский лидер уже завершает подготовку к этому мероприятию, и больше всего готовится к дискуссии.

«Сейчас президент заканчивает подготовку своего выступления на пленарной сессии, которая будет через несколько часов. И это не только выступление, а главным образом это дискуссия, которая потом в рамках пленарной сессии состоится», - сказал Песков блогеру Евгении Медведевой.

Песков уточнил, что Путин будет говорить о своем видении будущего России и направления, в котором стране стоит двигаться.

Ранее KP.RU опубликовал полную стенограмму всех важных заявлений и комментариев Путина во время его выступления на полях ПМЭФ вчера, 4 июня 2026 года. Среди тем - Украина, СВО, русофобия, экономика и многое другое.

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