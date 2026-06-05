Аракчи сообщил, что в начале конфликта подвергся авиаударам США и Израиля Фото: REUTERS.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи попал под авиаудары в феврале, когда начался конфликт с США и Израилем. Об этом иранский дипломат рассказал лично.

«По зданию, где мы находились, нанесли удар, но та часть, где были мы, осталась нетронутой, а другая часть была разрушена. Я был там в момент взрыва», — заявил министр ливанскому телеканалу Al-Mayadeen, расшифровка его беседы опубликована МИД Ирана.

Аракчи также сообщил о переговорах с США в Женеве по ядерной программе в администрации погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее KP.RU сообщил, что конфликт между Ираном и США начался в конце февраля 2026 года. Тегеран и Вашингтон выступают за мирное урегулирование дипломатическим путем, но соглашение так и не подписано. Отмечается, что у властей этих стран совершенно разные взгляды на мир в регионе.