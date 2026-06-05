Россиянам раскрыли неочевидное последствие укрепления рубля

Отдых за рубежом может стать выгоднее внутреннего. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Укрепление рубля может сделать зарубежные поездки более доступными для россиян и при этом помочь сдерживать инфляцию, рассказал эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его словам, более сильная валюта делает отдых за границей заметно привлекательнее по цене. Об этом пишет NEWS.ru.

«На самом деле получается парадоксальная ситуация, что отправка туристическим маршрутом в Юго-Восточную Азию, Турцию или Египет становится дешевле, чем отдых внутри страны», – отметил Бархота.

При этом финансист уточнил, что резких изменений в ценах из-за колебаний курса ждать не стоит. Многие процессы в экономике сглажены, поэтому эффект проявляется постепенно.

Эксперт добавил, что на повседневные расходы людей сейчас сильнее влияют налоги и процентные ставки по кредитам, чем сам курс рубля. Но если рубль продолжит укрепляться, это может подстегнуть интерес к зарубежным поездкам и вовлечению иностранной свободно конвертируемой валюты в сбережения.

Ранее турэксперты отметили, что россияне стали реже планировать отпуск заранее и все чаще откладывают покупку туров на последние недели перед поездкой. Спрос на летний сезон немного снизился.