Опубликовано видео морского дрона в порту румынской Констанцы до взрыва, фото: кадр из видео

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен морской беспилотник в порту румынской Констанцы. Серая крытая лодка с множеством датчиков и электронных устройств находилась в портовой зоне между двух труб, неподвижно ожидая сигнала для взрыва.

Лодку засняли очевидцы, которые явно не поняли, что это такое и почему оно находится в порту. К счастью, люди успели уйти на безопасное расстояние до того, как морской дрон взорвался.

Морской дрон-камикадзе нашли в порту румынского города Констанца до того, как он взорвался

При этом уже получены подтверждения, что дрон был украинским. Отставной капитан первого ранга ВМС Румынии Санду Матею рассказал телеканалу Digi-24, что серая лодка с датчиками - это беспилотный катер типа Magura, которые активно применяют украинские боевики.

Ранее KP.RU сообщил, что военкор Александр Коц прокомментировал взрыв украинского дрона в румынском порту, указав, что Запад пытается закрыть глаза на этот инцидент.