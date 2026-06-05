В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен морской беспилотник в порту румынской Констанцы. Серая крытая лодка с множеством датчиков и электронных устройств находилась в портовой зоне между двух труб, неподвижно ожидая сигнала для взрыва.
Лодку засняли очевидцы, которые явно не поняли, что это такое и почему оно находится в порту. К счастью, люди успели уйти на безопасное расстояние до того, как морской дрон взорвался.
При этом уже получены подтверждения, что дрон был украинским. Отставной капитан первого ранга ВМС Румынии Санду Матею рассказал телеканалу Digi-24, что серая лодка с датчиками - это беспилотный катер типа Magura, которые активно применяют украинские боевики.
Ранее KP.RU сообщил, что военкор Александр Коц прокомментировал взрыв украинского дрона в румынском порту, указав, что Запад пытается закрыть глаза на этот инцидент.