Азаров раскрыл истинную цель письма Зеленского, адресованного Путину

Азаров: Зеленский своим письмом Путину хочет сорвать переговоры с Россией Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину не содержит предложений о каком-либо компромиссе. По его словам, цель послания заключается не в начале переговоров, а в срыве любых возможных диалогов.

«Я не знаю, как ответит Путин, но, на мой взгляд, письмо написано в таком духе, что оно рассчитано на срыв любых встреч и переговоров. Так что это не шаг к переговорам, а наоборот», — выразил мнение Азаров.

Накануне главарь киевского режима опубликовал на своем сайте открытое письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину. В своем обращении Зеленский предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией, а для этого непременно провести личную встречу. По словам Зеленского, это необходимо для обсуждения завершения конфликта.

Как писал KP.RU, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что письмо Зеленского стало еще одной «картой агонии», которую достали из пустых рукавов.