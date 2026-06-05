Владимиру Путину доложили о реакциях мировых лидеров на письмо Зеленского

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Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о реакциях мировых лидеров на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в беседе с «Известиями».
На тему послания украинского политика представитель Кремля высказался в беседе с корреспондентом издания. Тогда он подчеркнул, что на него отреагировали уже несколько лидеров стран. И президент РФ об этом осведомлен.
«Доложили о разных реакциях мировых лидеров на это (письмо Зеленского – прим.ред.)», - заявил Песков.
Тогда же представитель Кремля высказался о действиях США. Он отметил, что позиция Вашингтона остается одновременно и последовательной, и противоречивой. При этом для Москвы куда важнее действия, нежели какие-либо заявления американской стороны.