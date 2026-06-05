Захарова назвала атаки на суда в Азовском море доказательством терроризма Киева. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки на суда «Натра» и «Циркон» в Азовском море подтвердили террористическую сущность киевского режима. Комментарий дипломата был опубликовал 5 июня в канале МИД в telegram.

По словам Захаровой, по имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками. Это, подчеркнула она, в очередной раз подтверждает «террористическую сущность» киевского режима, который все чаще выбирает в качестве целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры. Представитель МИД РФ выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ночь на пятницу в Азовском море беспилотники атаковали два грузовых судна — «Натра» и «Циркон», которые следовали из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В результате удара погибли пять человек, все они — граждане Азербайджана. По данным портал Axar , инцидент произошел в Таганрогском заливе. Суда находились в балласте.