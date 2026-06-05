В деле пропавшей семьи Усольцевых – новые странности: телефон в сети, а в фирма снова активна. Фото: соцсети.

В деле о пропаже семьи Усольцевых появились новые странности. Исследователь Валентин Дегтерев заявил, что смог дозвониться по номеру телефона бизнесмена Сергея Усольцева, который исчез вместе с женой и дочерью в тайге Красноярского края. Об этом пишет aif.ru.

По данным издания, номер был связан с банковскими счетами Усольцева, государственными закупками и его страницей во «ВКонтакте». Сам предприниматель, его супруга и ребенок пропали в конце сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Длительные поиски результата не дали.

«Сначала телефон был в сети, я дозвонился – трубку сняли, но в ответ тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. Самое удивительное: через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. Такое ощущение, что человек с того света управляет функциями номера», – рассказал Дегтерев.

Исследователь утверждает, что SMS на этот номер продолжают доставляться. По его словам, это может говорить о том, что аппарат не выключен, а работу номера кто-то оплачивает. Дегтерев считает, что сим-карта могла остаться либо у самого Усольцева, либо у людей, причастных к его исчезновению. При этом официальных подтверждений этим версиям нет.

Тем временем странную активность заметили и вокруг фирмы пропавшего бизнесмена. Финансовый аналитик Елена Бахарева изучила отчетность компании «Поливест-Железногорск» и допустила, что предприятие могло перейти под контроль третьих лиц. По данным aif.ru, Усольцев до сих пор числится директором компании и владельцем 50% долей.

Бахарева пояснила, что при такой структуре другие участники не могут самостоятельно уволить директора и назначить нового руководителя, поскольку для этого нужно более половины голосов. Однако отчетность за 2025 год показывает, что компания продолжает деятельность: активы выросли до 62 млн рублей, есть дебиторская задолженность, налоги уплачены.

Особое внимание аналитик обратила на то, что отчетность подписал не Усольцев, а «уполномоченный представитель по доверенности». По ее словам, это вызывает вопрос, кто получил доступ к электронной подписи и на каком основании действует от имени компании. Кроме того, при банковском переводе по номеру Усольцева сейчас отображается имя другого человека — Шерзод Олимович Э.

Бахарева допустила несколько версий происходящего. Среди них — «цифровое рейдерство», попытка самого Усольцева уйти от долгов или действия партнеров, которые могли пытаться сохранить работу компании сомнительными способами. Кто фактически контролирует активы «Поливест-Железногорска» сейчас, неясно.

Напомним, семья Усольцевых пропала осенью прошлого года в районе таежного Кутурчина. Поиски продолжаются, однако доступ в зону ограничен. Выдвигаются несколько версий произошедшего. В том числе об убийстве.