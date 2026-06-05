Каллас снова обвинила Россию в преступлениях Киева: она попыталась оправдать взрыв в Румынии Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что инцидент с украинским беспилотником в румынском порту Констанца доказывает расширение конфликта на территорию Евросоюза. Она написала об этом в соцсети X, в очередной раз указав на якобы вину России.

«В конечном итоге ответственность за произошедшее лежит исключительно на России. Как заявил Зеленский Путину в открытом письме: Москва может остановить конфликт в любой день. На следующей неделе министры обороны ЕС обсудят, как еще больше усилить поддержку Украины и повысить собственную обороноспособность ЕС», — говорится в публикации.

Тем временем выяснилось, что взорвавшееся устройство было не российским, а украинским морским дроном. Как написал военный корреспондент KP.RU Александр Коц, этот инцидент в порту Констанцы, скорее всего, не будет иметь серьезных последствий. Коц считает, что румынские власти постараются замять неприятную историю, а западные партнеры традиционно простят Киеву любые, даже самые рискованные действия.