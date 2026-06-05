Вирусолог Чепурнов оценил риски завоза нового штамма Эболы в Россию и Сибирь

Новым вариантом Эболы заболели уже больше 360 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Профессор вирусологии Александр Чепурнов из новосибирского Института вирусологии оценил угрозу распространения лихорадки Эбола. С середины мая в Африке бушует новый вариант вируса — штамм Бундибуджио. По данным ВОЗ, выявлено уже более 360 случаев, 62 человека умерли. Летальность достигает 50%, а привычной вакцины, в отличие от заирского штамма, для него нет.

Как сообщил специалист КП-Новосибирск, полностью исключить завоз вируса в Россию нельзя — из-за международных перелётов и миграции. Однако Эбола не передаётся воздушно-капельным путём, как грипп или коронавирус. Заразиться можно только при тесном контакте с биологическими жидкостями больного. Особенно опасны поздние стадии болезни.

Чепурнов отметил, что в лабораторных экспериментах была доказана возможность аэрозольного заражения обезьян — но в реальных вспышках такого не зафиксировано. Учёные опасаются, что при мутациях вирус может стать более мобильным. Пока же главная угроза — завоз одного-двух больных, а не массовая эпидемия. США уже усилили контроль за пассажирами из Африки.

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