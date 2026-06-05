Врач рассказала, каких насекомых может переносить тополиный пух

Летящий пух не вызывает аллергию, но переносит насекомых. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом в городах России снова появляется тополиный пух, из-за которого многие связывают ухудшение самочувствия с аллергией и даже опасными насекомыми. Однако, как рассказала аллерголог-иммунолог Елена Москаева, сам по себе пух не вызывает аллергии и не является переносчиком опасных инфекций. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Клещи, которые вызывают аллергические реакции, живут в любой квартире, даже самой чистой. Они называются дерматофаги и питаются частичками нашей кожи», – предупредила врач.

По словам специалиста, иногда на пухе действительно могут оказаться растительноядные фитопаразиты, которые являются опасными сожителями. А вот клещи, которые переносят боррелиоз, обитают в траве и кустарниках, а не в воздухе.

Эксперт также отметила, что комары не связаны с тополиным пухом и кусают людей независимо от его появления. Защищаться от них стоит привычными способами – москитными сетками и репеллентами. В целом же бояться пуха не нужно. Он не представляет угрозы для здоровья.

Ранее автоэксперт Николай Мысин рассказал, как правильно ухаживать за автомобилем летом. Он подчеркнул, что тополиный пух может стать одной из главных сезонных проблем для машины.