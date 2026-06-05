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НовостиПолитика5 июня 2026 12:02

ВСУ признали, что взорвавшийся в Румынии дрон был украинским

Морской БЭК Украины под влиянием средств РЭБ потерял управление и оказался у берегов Румынии
Авторы (2):
Сергей ГАПЧУК
Сергей ЧИКОВ
ВСУ признали, что взорвавшийся в Румынии дрон был украинским

ВСУ признали, что взорвавшийся в Румынии дрон был украинским

Фото: REUTERS.

Вооруженные формирования Украины официально заявили, что это украинский дрон взорвался у румынского порта Констанца. Об этом сообщило издание "Страна".

«При выполнении задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии», - приводит издание сообщение ВМС.

Морской дрон-камикадзе нашли в порту румынского города Констанца до того, как он взорвался

В публикации отметили, что из этого заявления следует вывод, что российские военные научились средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отклонять от цели не только воздушные, но и морские беспилотники. Причем на довольно большом отдалении от собственных берегов.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава евродипломатии Кая Каллас утверждала, что инцидент с украинским беспилотником в румынском порту Констанца доказывает расширение конфликта на территорию ЕС. По ее мнению, в конечном итоге ответственность за произошедшее лежит якобы исключительно на России.

Военкор KP.RU Александр Коц заявил, что этот инцидент в порту Констанцы, скорее всего, не будет иметь серьезных последствий. Бухарест постарается замять неприятную историю, а западные кураторы традиционно простят киевскому режиму любые, даже самые рискованные действия.