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НовостиПолитика5 июня 2026 12:03

Медведев назвал фон дер Ляйен термоядерной дурой

Медведев заявил, что фон дер Ляйен будет оправдывать Киев в любых ситуациях
Авторы (2):
Сергей КУДРИН
Сергей ЧИКОВ
Медведев назвал фон дер Ляйен термоядерной дурой, фото: Штукина Екатерина

Медведев назвал фон дер Ляйен термоядерной дурой, фото: Штукина Екатерина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал очередные абсурдные попытки европолитиков оправдать взрыв украинского дрона в Румынии, и назвал Урсулу фон дер Ляйен «термоядерной дурой». По мнению политика, если украинские нацисты завтра сбросят бомбу на Брюссель - она все равно будет винить во всем Россию.

«Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - результат агрессии Кремля», - написал Медведев в MAX.

Морской дрон-камикадзе нашли в порту румынского города Констанца до того, как он взорвался

Политик уточнил, специально для особо одаренных в Евросоюзе, что это не намек и не угроза. А то с них станется.

Ранее KP.RU сообщил, что другая известная европейская интеллектуалка Кая Каллас тоже обвинила Россию в том, что в румынском порту нашли несколько напичканных взрывчаткой морских БПЛА, состоящих на вооружении ВСУ.

KP.RU следит за развитием событий