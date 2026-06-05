Россия и Республика Сербская продлили договор о поставках газа Фото: REUTERS.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась встреча между главой «Газпрома» Алексеем Миллером и председателем партии «Союз независимых социал-демократов» в Республике Сербской Милорадом Додиком. По итогам переговоров было достигнуто соглашение о продлении договора на поставку российского газа.

«Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем партии Союз независимых социал-демократов Республики Сербской Милорадом Додиком... Достигнута договоренность о продлении договора поставок российского газа в Республику Сербскую», - заявили в пресс-службе компании.

Напомним, Россия увеличила поставки сжиженного природного газа в Европу на 19% за январь-май 2026 года, достигнув 11,4 млрд кубометров, согласно данным Bruegel. Это на 19% больше, чем в 2025 году, когда объем составил 9,5 млрд кубометров.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин заявил о готовности в любой момент возобновить поставки газа по «Северному потоку».