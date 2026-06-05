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НовостиПолитика5 июня 2026 12:25

Пасечник: На месте разрушенного ВСУ общежития в Старобельске построят новое

Глава ЛНР Пасечник заявил, что разрушенное при атаке ВСУ общежитие Старобельского колледжа не подлежит восстановлению
Мария МАМАЕВА
Пасечник: На месте разрушенного ВСУ общежития в Старобельске построят новое

Пасечник: На месте разрушенного ВСУ общежития в Старобельске построят новое

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Общежитие Старобельского педагогического колледжа в Луганской Народной Республики, разрушенное в результате террористической атаки ВСУ, не подлежит восстановлению. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в беседе с ТАСС, на его месте будет построено новое здание для проживания студентов.

«Восстановить, в общем-то, наверное, общежитие не получится, потому что оно восстановлению не подлежит - оно разрушено полностью. <...> будет построено другое общежитие», - сказал он на полях Петербургского международного экономического форума.

При этом Пасечник сообщил, что пострадавшее при ударах ВСУ здание главного корпуса педагогического колледжа будет полностью восстановлено.

Напомним, что киевский режим нанес удары по учебному заведению и общежитию колледжа в ЛНР ночью 22 мая, когда подростки мирно спали. В результате вражеской атаки погиб 21 студент.