Новак ожидает снижения инфляции до 4% в 2027 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в стране до целевого уровня уже в следующем году. По его данным, по итогам первых пяти месяцев 2026 года инфляция опустилась до 5,3% в годовом выражении. Ожидается, что в 2027 году этот показатель снизится до 4%, что соответствует главному ориентиру Банка России. Этим политик поделился на полях ПМЭФ.

«По итогам пяти месяцев мы наблюдаем по состоянию на первое июня, что уровень инфляции снизился до 5,3%, если брать год к году. До конца года ожидаем дальнейшее снижение до 5,2%, с выходом в следующем году на 4% — тот уровень, который таргетирует Центральный банк», — указал вице-премьер.

Также Александр Новак рассказал о текущем состоянии российской экономики. По его словам, страна сейчас переживает период «управляемого охлаждения», который пришел на смену бурному росту последних лет. Политик подчеркнул, что это закономерный и ожидаемый этап после длительной фазы активного подъема.