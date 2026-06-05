Еще несколько семей удалось вернуть в Россию с Украины: омбудсмен рассказала об успехах

Лантратова: три семьи вернули в Россию, пятеро уехали к близким на Украину Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Три семьи уже вернулись в Россию, еще пять человек уехали к своим близким на Украину в рамках работы по воссоединению семей. Эту информацию рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в ходе беседы с ТАСС.

Обмен прошел на пункте пропуска «Новая Гута» в Белоруссии. Возвращение мирных жителей на родину стало возможным благодаря договоренности с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и поддержке Международного комитета Красного Креста.

«Три семьи вернулись в Россию - к родным и близким. Пять человек отправились на Украину», - поделилась подробностями Лантратова.

Ранее KP.RU сообщал, что омбудсмены России и Украины договорились развивать сотрудничество. Недавно Лантратова впервые провела встречу с Лубинцом. В рамках нее уполномоченные по правам человека приняли решение, что продолжат уже совместно помогать людям искать их родных и возвращать домой.