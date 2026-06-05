Россиянам за рулем начнет звонить и написывать «Автодор»: зачем это нужно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

«Автодор» планирует внедрить систему ИИ для выявления водителей, проявляющих признаки усталости за рулём. Система будет распознавать опасные манёвры и длительные поездки без остановок. «Автодор» будет звонить и писать россиянам, если они очень давно находятся за рулем. Об этом сообщил Вячеслав Петушенко на ПМЭФ-2026.

«Искусственный интеллект следит за поведением водителей на дороге и идентифицирует тех, кто превышает скорость или едет очень долго без остановки на отдых. А дальше планируется персонально информировать водителя — например, через приложение, СМС или звонок», — рассказал представитель ведомства в разговоре с журналистами.

Он уточнил, что система «Автодора» работает на основе анализа паттернов движения.

Ранее KP.RU сообщил, что «Автодор» на части трассы М-4 ввел повышенный скоростной режим. Это связано с летним графиком, зимой на дорогах были введены более строгие ограничения по скорости.