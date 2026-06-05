Лантратова договорилась с Лубинцом об обмене списками для возвращения пленных Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский омбудсмен Яна Лантратова договорилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом обмениваться списками гражданских лиц, чтобы помочь им вернуться домой. Об этом она рассказала в беседе с журналистами. Кроме того, стороны условились совместно посещать пленных с обеих сторон.

«Первое, о чем мы договорились, — об обмене списками тех людей, которых обе стороны готовы забрать и готовы передать. Также мы договорились о совместном посещении пленных, которые находятся и на территории Российской Федерации, и на территории Украины», — уточнила омбудсмен.

Первая в истории личная встреча омбудсменов России и Украины прошла на белорусско-украинской границе. В беседе с прессой Лантратова уточнила, что они с Лубинцом не просто обсудили текущие проблемы, но и договорились сохранять лучшие наработки предыдущих уполномоченных по правам человека. Российский и украинский омбудсмены намерены и дальше развивать сотрудничество в гуманитарной сфере.