ВСУ ударили дронами по зданиям пансионата на берегу Черного моря

Атака ВСУ на пансионат произошла в курортном селе Железный Порт Фото: REUTERS.

Украинские боевики с помощью дронов ударили по зданиям пансионата в курортном селе Железный Порт на берегу Черного моря. Однако сами постройки не использовались. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на своем канале в мессенджере «Макс».

Как уточнил политик, всего за последние сутки враг выпустил по региону 171 беспилотник. Часть из них все же долетела до инфраструктуры.

«Повреждены неэксплуатируемые здания пансионата в Железном Порту», - написал в посте Сальдо.

По словам главы региона, при инциденте никто не пострадал. Ситуация находится под контролем властей.

Прежде сайт KP.RU писал, что ВСУ вновь начали бить по Запорожской атомной электростанции. Согласно данным главы Росатома Алексея Лихачева, 5 июня украинские военные нарушили введенный режим тишины. В результате атаки три человека получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.