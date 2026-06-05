ФМБА в 2026 году подаст заявление на применение вакцины от меланомы кожи Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует уже в текущем году официально запросить разрешение на применение отечественной вакцины от рака кожи — меланомы. Об этом в беседе с журналистами сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

В 2027 году ведомство намерено подать документы на препарат для лечения увеальной меланомы и опухолей глазного яблока.

Руководитель агентства уточнила, что в самое ближайшее время специалисты подадут бумаги на клиническое использование вакцины при глиобластоме. Скворцова добавила, что до конца нынешнего года ведомство также направит заявку на лечение меланомы. Причем в 2026-м речь идет именно о меланоме кожи, а в следующем — о поражении сосудистой оболочки глаза.

Стоит отметить, что первые обнадеживающие результаты показала и российская вакцина от колоректального рака под названием «Онкопепт». Как рассказала Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума, у проходящих лечение пациентов зафиксирован необходимый иммунный ответ на препарат.